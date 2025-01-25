Рэшфорд готов пойти на снижение зарплаты ради аренды в «Барселоне»
Маркус Рэшфорд хочет перейти в «Барселону».
По данным Mundo Deportivo, форвард «Манчестер Юнайтед» готов пойти на снижение зарплаты ради аренды в каталонском клубе.
«Барса» приняла это к сведению и понимает, что для того, чтобы англичанин перешел, им надо разобраться с правилами ФФП.
В этом сезоне Рэшфорд забил 4 гола в 15 матчах в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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