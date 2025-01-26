НБА. «Индиана» разгромила «Сан-Антонио» во второй встрече в Париже, 36 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четырнадцать матчей.
«Индиана» реабилитировалась, разгромив «Сан-Антонио» во второй встрече в Париже со счетом 136:98. «Голден Стэйт» уступил «Лейкерс», Энтони Дэвис оформил дабл-дабл – 36+13.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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