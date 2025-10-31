«Париж» хочет подписать Канте

Нголо Канте может продолжить карьеру во Франции.

На 34-летнего хавбека претендует «Париж». Действующий контракт полузащитника сборной Франции с «Аль-Иттихадом » истекает в конце сезона. Переговоры о продлении контракта между саудовцами и игроком еще не начинались.

«Париж » же хочет сделать Канте центральной частью проекта. Пока неизвестно, будет ли французский клуб пытаться подписать полузащитника в зимнее трансферное окно за деньги или летом на правах свободного агента.

Отмечается, что Канте интересуются и другие саудовские клубы.