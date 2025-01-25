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❄️ Лыжи. Кубок России. Большунов победил в спринте свободным стилем Терентьев – 2-й, Филимонов – 3-й

Александр Большунов победил в спринте на Кубке России по лыжным гонкам в Ижевске.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап

Ижевск

Спринт, мужчины, свободный стиль

Финал

1. Александр Большунов – 4.03,36

2. Александр Терентьев – 0,18

3. Денис Филимонов – 0,60

4. Сергей Волков – 0,69

5. Иван Якимушкин – 4,63

6. Андрей Зародов – 4,82

1/2 финала

1-й забег 

1. Денис Филимонов – 3.55.20

2. Андрей Зародов – 1,36

3. Иван Якимушкин – 2,49

4. Иван Горбунов – 3,24

5. Дмитрий Жуль – 3,74

6. Ермил Вокуев – 24,02

2-й забег 

1. Александр Терентьев – 3.57,22

2. Александр Большунов – 0,36

3. Сергей Волков – 0,68

4. Данила Карпасюк – 0,80

5. Иван Безматерных – 0,91

6. Егор Гусак – 1,96

Савелий Коростелев, Сергей Ардашев и Артем Мальцев выбыли в 1/4 финала. 

Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
лыжные гонки
logoКубок России
спринт
logoсборная России (лыжные гонки)
результаты
logoАлександр Большунов
Иван Безматерных
logoАлександр Терентьев
logoЕрмил Вокуев
Андрей Феллер
logoАртем Мальцев
logoГлеб Ретивых
logoИван Якимушкин
logoСергей Ардашев
logoДмитрий Жуль
Константин Тиунов
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logoАлександр Ившин
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