❄️ Лыжи. Кубок России. Большунов победил в спринте свободным стилем Терентьев – 2-й, Филимонов – 3-й
Александр Большунов победил в спринте на Кубке России по лыжным гонкам в Ижевске.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
6-й этап
Ижевск
Спринт, мужчины, свободный стиль
Финал
1. Александр Большунов – 4.03,36
2. Александр Терентьев – 0,18
3. Денис Филимонов – 0,60
4. Сергей Волков – 0,69
5. Иван Якимушкин – 4,63
6. Андрей Зародов – 4,82
1/2 финала
1-й забег
1. Денис Филимонов – 3.55.20
2. Андрей Зародов – 1,36
3. Иван Якимушкин – 2,49
4. Иван Горбунов – 3,24
5. Дмитрий Жуль – 3,74
6. Ермил Вокуев – 24,02
2-й забег
1. Александр Терентьев – 3.57,22
2. Александр Большунов – 0,36
3. Сергей Волков – 0,68
4. Данила Карпасюк – 0,80
5. Иван Безматерных – 0,91
6. Егор Гусак – 1,96
Савелий Коростелев, Сергей Ардашев и Артем Мальцев выбыли в 1/4 финала.
Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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