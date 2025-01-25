❄️ Лыжи. Кубок России. Большунов победил в спринте свободным стилем Терентьев – 2-й, Филимонов – 3-й

Александр Большунов победил в спринте на Кубке России по лыжным гонкам в Ижевске.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25 6-й этап Ижевск Спринт, мужчины, свободный стиль Финал 1. Александр Большунов – 4.03,36 2. Александр Терентьев – 0,18 3. Денис Филимонов – 0,60 4. Сергей Волков – 0,69 5. Иван Якимушкин – 4,63 6. Андрей Зародов – 4,82 1/2 финала 1-й забег 1. Денис Филимонов – 3.55.20 2. Андрей Зародов – 1,36 3. Иван Якимушкин – 2,49 4. Иван Горбунов – 3,24 5. Дмитрий Жуль – 3,74 6. Ермил Вокуев – 24,02 2-й забег 1. Александр Терентьев – 3.57,22 2. Александр Большунов – 0,36 3. Сергей Волков – 0,68 4. Данила Карпасюк – 0,80 5. Иван Безматерных – 0,91 6. Егор Гусак – 1,96 Савелий Коростелев, Сергей Ардашев и Артем Мальцев выбыли в 1/4 финала. Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске