Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Неужели не видите развитие игроков? Диванные критики здесь сидят. Я футбол уважаю, не из Африки приехал. Вы выиграйте сначала там, где мы выиграли»

Тренер «Пари НН» Шпилевский: неужели не видите развитие футболистов?.

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал отпор «диванным критикам» после поражения от ЦСКА (0:2).

– Если бы не было пенальти, вы бы все равно сделали эти замены в перерыве?

– Да.

– Оба мяча пришли в концовке игрового отрезка. С чем связываете?

– Я поражаюсь вопросам. Вы смотрите же, как играл «Пари НН » в прошлом году. Неужели вы не видите развитие футболистов? Как хотите, так и воспринимайте.

Диванные критики здесь сидят. Мы можем автобус здесь поставить и на бога надеяться. Я с вами спорить не хочу. Хорошо, что мы с тренерским штабом все видим.

– Может ли ваш футбол приносить результат с теми футболистами, которые есть?

– С «Балтикой» мы адаптировались. Я футбол сильно люблю и уважаю, не из Африки приехал. Вы выиграйте сначала там, где мы выиграли. Ребята до зимы дотерпят, будут трансферы зимой, будут результаты. Я вижу прогресс.

– Команда идет на последнем месте. Это максимум команды? Мы увидим прогресс?

– Я не защищаю себя и свою команду. Говорите что хотите. Факты видны. Я такой, я характерный и остаюсь таким же, – сказал Шпилевский, ранее работавший с «Арисом» из Лимасола и «Кайратом».