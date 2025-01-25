Салах забил 176-й гол в АПЛ и опередил Анри, став 7-м в списке бомбардиров
Мохамед Салах стал 7-м в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» отличился в матче с «Ипсвичем» на 35-й минуте. Ассистировал ему Коди Гакпо.
Египтянин забил 176-й гол в Премьер-лиге и опередил Тьерри Анри.
Больше только у Фрэнка Лэмпарда (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коула (187), Уэйна Руни (208), Харри Кейна (213) и Алана Ширера (260).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт АПЛ
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