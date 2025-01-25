Салах забил 176-й гол в АПЛ и опередил Анри, став 7-м в списке бомбардиров

Мохамед Салах стал 7-м в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Вингер «Ливерпуля » отличился в матче с «Ипсвичем » на 35-й минуте. Ассистировал ему Коди Гакпо .

Египтянин забил 176-й гол в Премьер-лиге и опередил Тьерри Анри.

Больше только у Фрэнка Лэмпарда (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коула (187), Уэйна Руни (208), Харри Кейна (213) и Алана Ширера (260).