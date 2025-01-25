Синнер в финале Australian Open, Тарьей Бо заканчивает карьеру, Уокер перешел в «Милан», Соболев принес победу «Зениту», Деанджело вернулся в НХЛ и другие новости

1. Янник Синнер второй год подряд вышел в финал Australian Open, обыграв Бена Шелтона, и встретится с Александром Зверевым. У первой ракетки мира уже 20 побед подряд , хотя в личных встречах он Звереву уступает .

2. Тарьей Бо выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, после чего объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Йоханнес Бо назвал брата, 11-кратного чемпиона мира, MVP биатлона .

3. Кайл Уокер официально перешел в «Милан» на правах аренды. 17 трофеев с «Ман Сити» защитник назвал реализованной мечтой , а за своим новым клубом он следит с самого детства .

4. «Зенит» одержал минимальную победу над сборной Иордании – единственный гол забил Александр Соболев . Александр Мостовой считает, что у форварда все еще впереди .

5. Покинувший на прошлой неделе СКА защитник Энтони Деанджело подписал контракт с «Айлендерс» . При этом ему нужно еще пройти обязательный драфт отказов - как игроку, начинавшему сезон в Европе. Если им не заинтересуются другие клубы лиги, он продолжит карьеру на Лонг-Айленде.

6. НХЛ. «Тампа» обыграла «Чикаго» (4:3 ОТ), Кучеров набрал 1+2 и приблизился к лидерам гонки бомбардиров . «Айлендерс» победили «Филадельфию» (3:1), Сорокин отразил 29 из 30 бросков , Федотов вновь проиграл , а Мичков – остался без очков .

Ну а главной новостью утра стал трейд-блокбастер с участием 3 команд . Рантанен и Тэйлор Холл перешли в «Каролину», «Колорадо» получил Нечаса, Друри и драфт-пики, а «Чикаго» удержал 50% зарплаты Микко.

7. Беды «Манчестер Юнайтед» продолжаются: клуб был вынужден объясниться перед болельщиками по поводу повышения цен на билеты после акции протеста на игре с «Рейнджерс». Свои причины быть недовольным есть и у Аморима, ведь руководство бездействует на рынке . Боссы, в свою очередь, тренеру доверяют , несмотря на недавние резкие заявления.

8. НБА. «Филадельфия» победила «Кливленд», «Мемфис» взял верх над «Новым Орлеаном».

9. На Кубке мира по лыжам Швеция выиграла смешанную эстафету на этапе в Энгадине.

10. В КХЛ шатаут Дениса Костина помог «Сибири» победить «Ак Барс» . «Автомобилист» обыграл «Ладу» – восьмая подряд победа команды Николая Заварухина.

11. Знаете экс-футболиста из Испании Хави Повеса? Познакомьтесь – он считает, что земля плоская и что людей обманывают с рождения, а добил заявлением, что человечество никогда не было на Луне .

12. Жена Рафиньи столкнулась с оскорблениями в соцсетях после победы «Барсы» над «Бенфикой», бразильцу и его ребенку желали смерти.

13. Гэри Беттмэн покинет пост комиссионера НХЛ в ближайшие несколько лет.

14. Руди Гарсия стал преемником Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии.

15. ФИДЕ допустила российские юношеские команды к международным турнирам в нейтральном статусе.

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