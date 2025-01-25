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  • Синнер в финале Australian Open, Тарьей Бо заканчивает карьеру, Уокер перешел в «Милан», Соболев принес победу «Зениту», Деанджело вернулся в НХЛ и другие новости
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Синнер в финале Australian Open, Тарьей Бо заканчивает карьеру, Уокер перешел в «Милан», Соболев принес победу «Зениту», Деанджело вернулся в НХЛ и другие новости

1. Янник Синнер второй год подряд вышел в финал Australian Open, обыграв Бена Шелтона, и встретится с Александром Зверевым. У первой ракетки мира уже 20 побед подряд, хотя в личных встречах он Звереву уступает.

2. Тарьей Бо выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, после чего объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Йоханнес Бо назвал брата, 11-кратного чемпиона мира, MVP биатлона.

3. Кайл Уокер официально перешел в «Милан» на правах аренды. 17 трофеев с «Ман Сити» защитник назвал реализованной мечтой, а за своим новым клубом он следит с самого детства.

4. «Зенит» одержал минимальную победу над сборной Иордании – единственный гол забил Александр Соболев. Александр Мостовой считает, что у форварда все еще впереди.

5. Покинувший на прошлой неделе СКА защитник Энтони Деанджело подписал контракт с «Айлендерс». При этом ему нужно еще пройти обязательный драфт отказов - как игроку, начинавшему сезон в Европе. Если им не заинтересуются другие клубы лиги, он продолжит карьеру на Лонг-Айленде. 

6. НХЛ. «Тампа» обыграла «Чикаго» (4:3 ОТ), Кучеров набрал 1+2 и приблизился к лидерам гонки бомбардиров. «Айлендерс» победили «Филадельфию» (3:1), Сорокин отразил 29 из 30 бросков, Федотов вновь проиграл, а Мичков – остался без очков.

Ну а главной новостью утра стал трейд-блокбастер с участием 3 команд. Рантанен и Тэйлор Холл перешли в «Каролину», «Колорадо» получил Нечаса, Друри и драфт-пики, а «Чикаго» удержал 50% зарплаты Микко. 

7. Беды «Манчестер Юнайтед» продолжаются: клуб был вынужден объясниться перед болельщиками по поводу повышения цен на билеты после акции протеста на игре с «Рейнджерс». Свои причины быть недовольным есть и у Аморима, ведь руководство бездействует на рынке. Боссы, в свою очередь, тренеру доверяют, несмотря на недавние резкие заявления.

8. НБА. «Филадельфия» победила «Кливленд», «Мемфис» взял верх над «Новым Орлеаном».

9. На Кубке мира по лыжам Швеция выиграла смешанную эстафету на этапе в Энгадине.

10. В КХЛ шатаут Дениса Костина помог «Сибири» победить «Ак Барс». «Автомобилист» обыграл «Ладу» – восьмая подряд победа команды Николая Заварухина.

11. Знаете экс-футболиста из Испании Хави Повеса? Познакомьтесь – он считает, что земля плоская и что людей обманывают с рождения, а добил заявлением, что человечество никогда не было на Луне.

12. Жена Рафиньи столкнулась с оскорблениями в соцсетях после победы «Барсы» над «Бенфикой», бразильцу и его ребенку желали смерти.

13. Гэри Беттмэн покинет пост комиссионера НХЛ в ближайшие несколько лет.

14. Руди Гарсия стал преемником Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии.

15. ФИДЕ допустила российские юношеские команды к международным турнирам в нейтральном статусе.

Цитаты дня

Елизавета Худайбердиева: «Многие фигуристы – омерзительные инфантилы, не имеющие навыка уважать соперников»

Глазов о Ротенберге: «Понимает, что заехал не туда. Пора показывать результат, а игра не улучшается. Ветераны руки разводят – почему СКА из зоны не может выйти? Шайбу отнять?»

Малафеев о термине «скуф»: «Мое окружение не использует эти выражения. Я призываю своих детей образовываться и не искать модные слова в интернете, а уметь говорить на русском»

Дмитрий Губерниев: «В ФЛГР крепостное право, люди боятся гнева боярского. Вяльбе пора уходить, это знает последний кукушонок»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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