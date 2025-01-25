КХЛ. СКА победил «Салават Юлаев», «Торпедо» уступило «Динамо», «Спартак» обыграл «Локомотив»
СКА обыграл «Салават Юлаев» (3:2) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Спартак» обыграл «Локомотив» (4:2), «Металлург» уступил «Амуру» (2:3 ОТ), «Торпедо» потерпело поражение от «Динамо» (1:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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