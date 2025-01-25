Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Фрайбурга», «Лейпциг» против «Байера», «Боруссия» Дортмунд примет «Вердер»
В Бундеслиге проходят матчи 19-го тура.
В субботу дортмундская «Боруссия» примет «Вердер», «Бавария» сыграет в гостях с «Фрайбургом», «Байер» – с «РБ Лейпциг».
В воскресенье «Айнтрахт» встретится на выезде с «Хоффенхаймом».
Чемпионат Германии
19-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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