Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Фрайбурга», «Лейпциг» против «Байера», «Боруссия» Дортмунд примет «Вердер»

В Бундеслиге проходят матчи 19-го тура.

В субботу дортмундская «Боруссия » примет «Вердер », «Бавария » сыграет в гостях с «Фрайбургом », «Байер » – с «РБ Лейпциг».

В воскресенье «Айнтрахт» встретится на выезде с «Хоффенхаймом».

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19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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