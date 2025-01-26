Мбаппе сделал первый хет-трик в «Реале» – в игре с «Вальядолидом»

Килиан Мбаппе впервые после перехода в «Реал» сделал хет-трик.

26-летний нападающий забил на 30-й, 57-й и 91-й минутах матча Ла Лиги с «Вальядолидом » (3:0). Последний мяч был забит с пенальти.

В последний раз французу удавалось отличиться трижды за одну игру 17 марта 2024 года в игре «ПСЖ» против «Монпелье».

У Килиана 22 гола и 4 ассиста в 31 игре за «Реал». Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь .