Мбаппе сделал первый хет-трик в «Реале» – в игре с «Вальядолидом»
Килиан Мбаппе впервые после перехода в «Реал» сделал хет-трик.
26-летний нападающий забил на 30-й, 57-й и 91-й минутах матча Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0). Последний мяч был забит с пенальти.
В последний раз французу удавалось отличиться трижды за одну игру 17 марта 2024 года в игре «ПСЖ» против «Монпелье».
У Килиана 22 гола и 4 ассиста в 31 игре за «Реал». Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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