«МЮ» отдал Антони «Бетису» в аренду до конца сезона

Антони стал игроком «Бетиса».

«Манчестер Юнайтед » объявил о переходе 24-летнего вингера в испанскую команду на правах аренды до конца сезона.

В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 8 матчей и не отметился результативными действиями. С полной статистикой 24-летнего вингера можно ознакомиться здесь .

Изображение: realbetisbalompie.es