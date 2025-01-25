«МЮ» отдал Антони «Бетису» в аренду до конца сезона
Антони стал игроком «Бетиса».
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 24-летнего вингера в испанскую команду на правах аренды до конца сезона.
В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 8 матчей и не отметился результативными действиями. С полной статистикой 24-летнего вингера можно ознакомиться здесь.
Изображение: realbetisbalompie.es
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем