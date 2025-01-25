Хлусевич не согласен на понижение зарплаты в случае перехода из «Спартака» в «Динамо». Он получает 1,4 млн евро в год (Metaratings)

Даниил Хлусевич не согласен идти на снижение зарплаты.

По данным Metaratings.ru, защитник не готов идти на понижение зарплаты в случае трансфера из «Спартака » в «Динамо ». Это препятствует сделке, ее вероятность очень низкая на данный момент.

Зарплата Хлусевича в «Спартаке» составляет около 1,4 млн евро в год. Это больше, чем получают лидирующие игроки «Динамо». Переход Хлусевича на таких условиях не укладывается в систему зарплат бело-голубых.

Официальных переговоров по Хлусевичу между клубами еще не было. «Динамо» готово заплатить за Хлусевича от 4 до 5 млн евро, а также бонусы, что может заставить «Спартак» всерьез рассмотреть предложение.