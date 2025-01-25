Александр Плющенко победил на соревнованиях Московской области по 1-му спортивному разряду. Он был единственным участником
Сын Плющенко победил на соревнованиях Московской области по фигурному катанию.
Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду у юношей.
Фигурист был единственным участником. Он набрал итоговые 160,69 балла за короткую и произвольную программы.
Александр (Гном Гномыч) – сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Тарасова об Александре Плющенко: «Он еще мал. Надо смотреть, что он умеет делать, а не на каких соревнованиях побеждает»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФКМО
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