НХЛ. «Вашингтон» уступил «Ванкуверу», «Флорида» разгромила «Сан-Хосе», «Тампа» проиграла «Детройту», «Питтсбург» – «Сиэтлу», «Бостон» победил «Колорадо»
«Ванкувер» обыграл «Вашингтон» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Бостон» победил «Колорадо» (3:1), «Питтсбург» в гостях уступил «Сиэтлу» (1:4), «Детройт» проиграл «Тампе» (0:2), «Флорида» разгромила «Сан-Хосе» (7:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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