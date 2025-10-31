Чемпионат Испании. «Хетафе» примет «Жирону», «Реал» сыграет с «Валенсией» в субботу
В Ла Лиге пройдут матчи 11-го тура.
В субботу «Атлетико» примет «Севилью», «Сосьедад» Арсена Захаряна – «Атлетик», «Реал» сыграет с «Валенсией».
В воскресенье «Барселона» встретится с «Эльче».
11-й тур
31 октября 20:00, Колисеум
1 ноября 13:00, Эстадио де ла Серамика
Не начался
1 ноября 15:15, Метрополитано
1 ноября 17:30, Реале Арена
Не начался
1 ноября 20:00, Сантьяго Бернабеу
Не начался
2 ноября 13:00, Сьюдад де Валенсия
2 ноября 15:15, Мендисорроса
2 ноября 17:30, Олимпик Льюис Компанис
2 ноября 20:00, Ла Картуха
3 ноября 20:00, Нуэво Карлос Тартьере
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
