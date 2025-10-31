  • Спортс
Чемпионат Испании. «Хетафе» примет «Жирону», «Реал» сыграет с «Валенсией» в субботу

В Ла Лиге пройдут матчи 11-го тура.

В субботу «Атлетико» примет «Севилью», «Сосьедад» Арсена Захаряна – «Атлетик», «Реал» сыграет с «Валенсией».

В воскресенье «Барселона» встретится с «Эльче».

Чемпионат Испании

11-й тур

Ла Лига Испания. 11 тур
31 октября 20:00, Колисеум
Хетафе
Не начался
Жирона
Ла Лига Испания. 11 тур
2 ноября 20:00, Ла Картуха
Бетис
Не начался
Мальорка

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
