Овчинников о «Балтике»: «Талалаев может сделать ее чемпионом. Для москвичей Калининград – это западный колхоз, но в прошлом сезоне и Краснодар был для Москвы райцентром»

Валерий Овчинников: Талалаев может сделать «Балтику» чемпионом.

Валерий Овчинников высоко оценил работу Андрея Талалаева на посту главного тренера «Балтики».

«Для многих критиков горе, что команда Талалаева идет вверху. Это даже не критики, а месители – лишь бы что-то замесить.

А Талалаев – молодец, он своей работой доказывает, что может. Как тренер, я вижу, что он делает успехи.

Что такое Калининград для российского футбола – это периферия. Для москвичей так это вообще западный колхоз. Талалаев делает хорошую команду.

Да, Талалаев был в моей команде, но приехал с тяжелейшей травмой. Мне было интересно, чтобы он восстановился и играл, но потом он сам сказал, что в этом плане не тянет. Не думаю, что он почерпнул что-то у меня в плане тренерства, он был у меня недолго. Это сам по себе умный парень. Он хотел работать тренером и этого добился.

Самое страшное – когда начинают отправлять тренеров в московские клубы. Конечно, всем хочется работать в Москве. Но большинство тренеров, которые приезжают работать в столичные команды, проваливаются.

Дальше думать самому Андрею, что он дальше хочет делать. Он может сделать «Балтику» чемпионом. Такое может быть. В прошлом сезоне Краснодар – это был такой же районный центр для Москвы», – сказал экс-тренер нижегородского «Локомотива».