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  • Ротенберг о СКА: «Тренеров пока не травмировали. Пару раз шайба в голову летела, Шафранов спиной ко льду был – я успел его, как в окопе, толкнуть, чтобы пуля не попала. Так и работаем»
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Ротенберг о СКА: «Тренеров пока не травмировали. Пару раз шайба в голову летела, Шафранов спиной ко льду был – я успел его, как в окопе, толкнуть, чтобы пуля не попала. Так и работаем»

Роман Ротенберг рад, что никто в тренерском штабе СКА не получал травмы.

Петербургский клуб обыграл «Салават» со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер СКА Роман Ротенберг пообщался с журналистами после матча. 

– А по игре ответите?

– Давайте, да. Как раз таки, я думаю, мы здесь собрались, чтобы ответить по игре.

– Ну вот я и собрался задать вопрос по игре, но никак не удается. Сегодня нет претензий к судьям?

– Ну а почему нет. Давайте у вас спросим. У вас есть претензии?

– У меня нет претензий.

– А вот у коллег? Только вы говорите, а у нас свобода слова.

– Это результат грамотного обращения СКА в Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ? Или «Салават Юлаев» менее жесткая команда, чем «Локомотив»?

– Почему «Локомотив» вообще? Я не имею по регламенту возможности комментировать судей. Могу только поблагодарить судей. Я хочу поблагодарить всех судей, они делают свою работу.

Но если мы опять-таки посмотрим видео, мы увидим там много чего интересного. Я думаю, что коллеги, которые разбираются в хоккее, как и вы, поддержат. Вопрос больше к журналистам, а не ко мне. Потому что у нас в стране свобода слова.

Каждый имеет право выражать свое мнение. Поэтому вы посмотрите. И мы не будем сейчас показывать ролики на пресс-конференции. Вы, пожалуйста, посмотрите. Там есть что посмотреть.

И могу сообщить, что у нас еще один хоккеист выбыл, и он не сыграет в следующем матче. Это тоже игрок мирового уровня, одна из главных звезд нашей лиги. Не иностранец – у нас нет иностранцев в команде – игрок сборной России.

Всегда есть над чем работать, и я думаю, что мы все заинтересованы, чтобы наши игроки были на льду. Особенно заинтересованы средства массовой информации. Когда мы лишимся всех игроков, я не знаю, кто выйдет на лед…

Может, вы? Вы умеете играть в хоккей? Вы когда-то катались на коньках? Может, в свободное время? Может, вы выйдете и сыграете хоккей? Потому что скоро у нас не останется игроков.

Если вы готовы, пожалуйста, мы рассмотрим вашу заявку и примем вас в команду. На какой позиции вы сможете сыграть? На пятачке?

А это мы говорим только про игроков. Слава богу, тренеров пока не травмировали еще. Ну, пару раз шайба к нам в голову летела, мы увернулись. Но это тоже часть хоккея. 

Константин Витальевич Шафранов спиной был ко льду, а шайба в голову летит. Я успел так его, как в окопе, толкнуть, чтобы пуля не попала в голову. Вот так вот и работаем.

Предлагаю вас тоже. Если у вас есть желание, подавайте заявку, присылайте ваше видео, как вы катаетесь, владеете клюшкой.

Мы это обязательно рассмотрим. Спасибо. В хоккее же как в бане, знаете. Нет погон, и никто не смотрит на возраст, – сказал Роман Ротенберг. 

Ротенберг подарил будильник журналисту, чтобы писал «позитивные» статьи о СКА. Тот отказал: «Я в 5 часов утра сплю со своей женой», тренер добавил: «Главное, не с чужой»

Ротенберг о снижении зарплат в СКА ради контракта Деанджело: «Можно подать заявление в органы, если есть такая информация. Тони играет в «Айлендерс», все вопросы – Ламорелло»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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Константин Шафранов
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