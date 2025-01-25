Владимир Пономарев: «У многих футбольных ветеранов очень скромные пенсии. РФС нужно сделать фонд отчисления из зарплат действующих футболистов. Но кто будет платить?»

Владимир Пономарев предложил создать фонд отчислений в пенсии ветеранам спорта.

«У многих футбольных ветеранов очень даже скромные пенсии. Я знаю ребят, которые работают на пенсии.

Что касается самой пенсии, то РФС платит 10 тысяч рублей тем, кто играл в сборных. Клубы платят 10 тысяч – это в лучшем случае. Вот и все. Как бывшим футболистам в возрасте существовать? Надо идти работать. Вот никто и не доживает до 60-70 лет.

РФС нужно сделать фонд отчисления в пенсии бывшим игрокам из зарплат действующих футболистов. Обязательно нужно, но об этом никто не будет говорить. У игроков сейчас колоссальные зарплаты. Отчисления сейчас нужны, но кто будет платить? Иностранцы ни черта платить не будут.

Можно брать деньги на ветеранов у российских игроков. Им плевать сейчас, что они сами могут стать ветеранами, потому что у них такие зарплаты. Чего долларовым миллионерам думать о других? Бесполезно, никто не будет делиться. Все мы упустили, воспитание упустили. Все развалено. Все очень грустно.

Сейчас футболисты даже не знают, что такое получать зарплату 180 рублей. «Волга» стоила 6 тысяч, бутылка водки – 2,87 рубля.

У меня в свое время в ЦСКА была повыше зарплата за звание лейтенанта. Ну, динамовцы чуть больше еще могли иметь. А «Спартак », «Торпедо » и остальные... Какие-то пожертвования были, но это все мелочи», – сказал бывший защитник ЦСКА.