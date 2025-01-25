Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова примет «Реймс», «Монако» Головина против «Ренна», «Гавр» Кузяева сыграет с «Нантом» в воскресенье
В Лиге 1 проходят матчи 19-го тура.
В пятницу «Осер» сыграл вничью с «Сэнт-Этьеном» (1:1).
В субботу «Монако» Александра Головина примет «Ренн», «ПСЖ» Матвея Сафонова – «Реймс».
В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева дома сыграет с «Брестом».
19-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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