«Ливерпуль» разнес «Ипсвич» – 4:1! Гакпо сделал дубль, Собослаи, Салах и Гривз тоже забили
«Ливерпуль» крупно обыграл «Ипсвич» (4:1) в 22-м туре АПЛ.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 11-й минуте счет открыл хавбек хозяев Доминик Собослаи. На 35-й Мохамед Салах удвоил преимущество «красных».
На 44-й Коди Гакпо довел счет до разгромного. На 66-й игрок сборной Нидерландов сделал дубль. На 90-й Джейкоб Гривз забил гол престижа.
«Ливерпуль» набрал 53 очка и продолжает лидировать в таблице с отрывом от второго места в 6 баллов при игре в запасе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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