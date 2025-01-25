«Ливерпуль» разнес «Ипсвич» – 4:1! Гакпо сделал дубль, Собослаи, Салах и Гривз тоже забили

«Ливерпуль» крупно обыграл «Ипсвич» (4:1) в 22-м туре АПЛ.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 11-й минуте счет открыл хавбек хозяев Доминик Собослаи . На 35-й Мохамед Салах удвоил преимущество «красных».

На 44-й Коди Гакпо довел счет до разгромного. На 66-й игрок сборной Нидерландов сделал дубль. На 90-й Джейкоб Гривз забил гол престижа.

«Ливерпуль » набрал 53 очка и продолжает лидировать в таблице с отрывом от второго места в 6 баллов при игре в запасе.

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