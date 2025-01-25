⚡️ Кубок мира. Эстафета. Франция с Жакленом и Фийоном-Майе победила, Норвегия с братьями Бо и Кристиансеном – 2-я, Швеция – 3-я
Кубок мира по биатлону-2024/25
6-й этап
Антхольц, Италия
Эстафета, мужчины
1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) – 1:13.33,6 (0+4)
2. Норвегия (Стурла Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен) – 43,6 (0+12)
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – 44,0 (1+8)
4. Италия (Даниэле Каппеллари, Лукас Хофер, Элия Дзени, Томмазо Джакомель) – 1.03,4 (0+8)
5. Швейцария (Себастьян Штальдер, Йоша Буркхальтер, Жереми Финелло, Никлас Хартвег) – 1.54,3 (0+7)
6. Чехия (Витеслав Хорниг, Михал Крчмарж, Йонаш Маречек, Адам Вацлавик) – 2.16,6 (1+12)
7. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Давид Цобель) – 3.12,5 (1+10)
8. Украина (Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Тарас Лесюк) – 3.30,2 (1+9)
9. США (Максим Жермен, Кэмпбелл Райт, Шон Доэрти, Джейк Браун) – 3.41,4 (2+9)
10. Финляндия (Якко Ранта, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало, Отто Инвениус) – 4.00,0 (1+11)
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце
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