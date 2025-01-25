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⚡️ Кубок мира. Эстафета. Франция с Жакленом и Фийоном-Майе победила, Норвегия с братьями Бо и Кристиансеном – 2-я, Швеция – 3-я

Франция выиграла мужскую эстафету на Кубке мира по биатлону в Антхольце.

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап 

Антхольц, Италия 

Эстафета, мужчины

1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) – 1:13.33,6 (0+4) 

2. Норвегия (Стурла Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен) – 43,6 (0+12)

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – 44,0 (1+8)

4. Италия (Даниэле Каппеллари, Лукас Хофер, Элия Дзени, Томмазо Джакомель) – 1.03,4 (0+8)

5. Швейцария (Себастьян Штальдер, Йоша Буркхальтер, Жереми Финелло, Никлас Хартвег) – 1.54,3 (0+7)

6. Чехия (Витеслав Хорниг, Михал Крчмарж, Йонаш Маречек, Адам Вацлавик) – 2.16,6 (1+12)

7. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Давид Цобель) – 3.12,5 (1+10)

8. Украина (Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Тарас Лесюк) – 3.30,2 (1+9)

9. США (Максим Жермен, Кэмпбелл Райт, Шон Доэрти, Джейк Браун) – 3.41,4 (2+9)

10. Финляндия (Якко Ранта, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало, Отто Инвениус) – 4.00,0 (1+11)

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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logoСтурла Хольм Лагрейд
logoЙоханнес Бо
logoСебастьян Самуэльссон
logoЭмильен Жаклен
logoЙеспер Нелин
logoЭрик Перро
logoЯков Фак
logoЛовро Планко
logoАнтон Видмар
logoМартин Понсилуома
logoКентен Фийон-Майе
logoФабьен Клод
logoФилипп Хорн
logoЙоханнес Кюн
logoФилипп Наврат
logoВиктор Брандт
logoТарьей Бо
logoОтто Инвениус
logoШон Доэрти
logoТарас Лесюк
logoАнтон Дудченко
logoОлли Хииденсало
logoМаксим Жермен
logoДмитрий Пидручный
logoВиталий Мандзын
logoДжейк Браун
logoЯкко Олави Ранта
logoКэмпбелл Райт
logoТеро Сеппяля
logoсборная Австрии
logoЙонаш Маречек
logoАдам Вацлавик
logoДавид Коматц
logoсборная Чехии
logoТоммазо Джакомель
logoВитеслав Хорниг
logoФеликс Ляйтнер
logoЛукас Хофер
logoСимон Эдер
logoМихал Крчмарж
Элия Дзени
logoДаниэле Каппеллари
Патрик Якоб
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