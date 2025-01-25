«Манчестер Сити» обыграл «Челси» – 3:1! Холанд забил победный гол с паса Эдерсона после ошибки Санчеса, Хусанов привез в дебютной игре
«Ман Сити» одержал волевую победу над «Челси» (3:1) в 23-м туре АПЛ.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 3-й минуте счет открыл полузащитник «синих» Нони Мадуэке после ошибки дебютанта Абдукодира Хусанова. На 42-й забил защитник хозяев Йошко Гвардиол.
На 68-й минуте форвард Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперед с передачи вратаря Эдерсона – норвежец перекинул голкипера лондонцев Роберта Санчеса, вышедшего далеко из ворот. На 87-й хавбек Филип Фоден забил третий гол своей команды.
«Ман Сити» набрал 41 очко, обошел «Челси» (40) и поднялся на 4-е место в таблице.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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