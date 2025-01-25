«Манчестер Сити» обыграл «Челси» – 3:1! Холанд забил победный гол с паса Эдерсона после ошибки Санчеса, Хусанов привез в дебютной игре

«Ман Сити» одержал волевую победу над «Челси» (3:1) в 23-м туре АПЛ.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 3-й минуте счет открыл полузащитник «синих» Нони Мадуэке после ошибки дебютанта Абдукодира Хусанова . На 42-й забил защитник хозяев Йошко Гвардиол .

На 68-й минуте форвард Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперед с передачи вратаря Эдерсона – норвежец перекинул голкипера лондонцев Роберта Санчеса , вышедшего далеко из ворот. На 87-й хавбек Филип Фоден забил третий гол своей команды.

«Ман Сити » набрал 41 очко, обошел «Челси » (40) и поднялся на 4-е место в таблице.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ