⚡️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо победил в спринте свободным стилем, Ангер – 2-й, Пеллегрино – 3-й
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап
Энгадин, Швейцария
Спринт, свободный стиль
Мужчины
Финал
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.29,24
2. Эдвин Ангер (Швеция) – 0,20
3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2,07
4. Люка Шанава (Франция) – 2,80
5. Валерио Гронд (Швейцария) – 5,03
6. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 32,48
1/2 финала
1-й забег
1. Эдвин Ангер (Швеция) – 2.29,93
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,41
3. Люка Шанава (Франция) – 0,55
4. Валерио Гронд (Швейцария) – 1,44
5. Эмиль Лиекари (Финляндия) – 1,93
6. Бен Огден (США) – 3,77
2-й забег
1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.33,5
2. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 0,2
3. Ришар Жув (Франция) – 0,4
4. Йони Мяки (Финляндия) – 1,10
5. Оскар Свенссон (Швеция) – 1,11
6. Яник Рибли (Швейцария) – 4,47
Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине
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