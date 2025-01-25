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⚡️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо победил в спринте свободным стилем, Ангер – 2-й, Пеллегрино – 3-й

Йоханнес Клэбо победил в спринте свободным стилем на Кубке мира в Энгадине.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

5-й этап 

Энгадин, Швейцария

Спринт, свободный стиль

Мужчины

Финал 

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.29,24

2. Эдвин Ангер (Швеция) – 0,20

3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2,07

4. Люка Шанава (Франция) – 2,80

5. Валерио Гронд (Швейцария) – 5,03

6. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 32,48

1/2 финала 

1-й забег 

1. Эдвин Ангер (Швеция) – 2.29,93

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,41

3. Люка Шанава (Франция) – 0,55

4. Валерио Гронд (Швейцария) – 1,44

5. Эмиль Лиекари (Финляндия) – 1,93

6. Бен Огден (США) – 3,77 

2-й забег 

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.33,5 

2. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 0,2

3. Ришар Жув (Франция) – 0,4 

4. Йони Мяки (Финляндия) – 1,10

5. Оскар Свенссон (Швеция) – 1,11

6. Яник Рибли (Швейцария) – 4,47

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
лыжные гонки
logoКубок мира
спринт
результаты
logoсборная Норвегии
logoсборная Франции
Ришар Жув
logoЭвен Нортуг
Оскар Опстад Вике
Люка Шанава
Валерио Гронд
Юхан Хагстрем
logoЙоханнес Клэбо
Рено Же
Лаури Вуоринен
logoсборная Швейцарии
logoсборная Финляндии
logoсборная Швеции
Жюль Шаппа
Эдвин Ангер
Бен Огден
logoАнсгар Эвенсен
logoсборная США
logoФедерико Пеллегрино
Йони Мяки
logoХовард Сулос Таугбель
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
Яник Рибли
Ондржей Черны
Александр Холмбу
logoСиндре Бьорнестад Скар
Михал Новак
Эмиль Лиекари
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