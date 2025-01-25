⚡️ Лыжи. Кубок мира. Клэбо победил в спринте свободным стилем, Ангер – 2-й, Пеллегрино – 3-й

Йоханнес Клэбо победил в спринте свободным стилем на Кубке мира в Энгадине.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 5-й этап Энгадин, Швейцария Спринт, свободный стиль Мужчины Финал 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.29,24 2. Эдвин Ангер (Швеция) – 0,20 3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2,07 4. Люка Шанава (Франция) – 2,80 5. Валерио Гронд (Швейцария) – 5,03 6. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 32,48 1/2 финала 1-й забег 1. Эдвин Ангер (Швеция) – 2.29,93 2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,41 3. Люка Шанава (Франция) – 0,55 4. Валерио Гронд (Швейцария) – 1,44 5. Эмиль Лиекари (Финляндия) – 1,93 6. Бен Огден (США) – 3,77 2-й забег 1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.33,5 2. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 0,2 3. Ришар Жув (Франция) – 0,4 4. Йони Мяки (Финляндия) – 1,10 5. Оскар Свенссон (Швеция) – 1,11 6. Яник Рибли (Швейцария) – 4,47 Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине