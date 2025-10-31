Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
В Бундеслиге пройдут матчи 9-го тура.
В пятницу дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Аугсбургом».
В субботу «РБ Лейпциг» примет «Штутгарт», «Бавария» встретится дома с «Байером».
Чемпионат Германии
9-й тур
31 октября 19:30, ВВК-Арена
Не начался
1 ноября 14:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Не начался
1 ноября 14:30, Миллернтор
Не начался
1 ноября 14:30, Фойт-Арена
Не начался
1 ноября 14:30, Мева Арена
1 ноября 14:30, Ред Булл Арена
Не начался
1 ноября 17:30, Альянц Арена
2 ноября 14:30, РейнЭнергиШтадион
2 ноября 16:30, Фольксваген-Арена
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости