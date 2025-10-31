Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Мало кто из нижней восьмерки играл здесь так с ЦСКА. Поражение сложно объяснить, моменты были. 7-й пенальти в нашу сторону за сколько‑то матчей – обидно такое пропускать»

Тренер «Пари НН» Шпилевский: мало кто так играл с ЦСКА.

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский считает, что «Пари НН» оказал ЦСКА (0:2) достойное сопротивление в 14-м туре Мир РПЛ .

«У нас был план, хорошие моменты, к сожалению, был глупый пенальти. Во втором тайме вышли компактным блоком, ожидая переходов. У нас как в первой, так и во второй половине игры были моменты. К сожалению, не получилось.

Сложно объяснить [поражение]. Мало какая из команд нижней восьмерки играла здесь так с ЦСКА. Были моменты, где‑то фазы переключения не до конца доигрывали. У штрафной не искали быстрое завершение. Моменты были, но, к сожалению, чего‑то не хватало.

Седьмой пенальти в нашу сторону за сколько‑то матчей. Обидно такой гол пропускать. Кроме удара в перекладину в начале, хорошо контролировали игру, у самих моменты, забегания были.

Во втором тайме я перестроился на атакующего вингера, пространства было больше, игра была более открытая. При такой игре тоже были шансы.

Обидно, к сожалению, сказывается разница в классе. Все видят, что команда сильно добавила.

Замены? Все стараются в меру своих возможностей, но выше крыши ты не прыгнешь, надо быть объективным. Я говорю ребятам, что надо полностью отдаваться во всех фазах, особенно базовые элементы, борьба, быстрые переключения фазы после перехватов. Все должны быть на 100% заточены на выбегания, отборы, только так есть шансы против топ‑команд набрать очки», – сказал главный тренер «Пари НН».

Григорян о ЦСКА – «Пари НН»: «Я никогда не смирюсь с такими пенальти, поэтому и на пенсию ушел. Где тут контакт, насколько он тянет на 11-метровый?»