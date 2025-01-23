Крушение «Сити» в Париже, провал «Баварии», Клаудиньо перешел в «Аль-Садд», Синнер разгромил де Минаура, «Спартак» расстался с Селиховым, «Боруссия» уволила Шахина, допинг бельгийского всадника и другие новости

1. В Лиге чемпионов вновь выдался яркий вечер. «Манчестер Сити» проиграл «ПСЖ» (2:4), ведя 2:0 к 56-й минуте, и рухнул в зону вылета . «Бавария» крупно уступила «Фейеноорду» (0:3), мюнхенцы идут 15-ми после 7 туров. «Реал» без труда разгромил «Ред Булл» (5:1): Родриго и Винисиус сделали дубли, Мбаппе забил, у Беллингема два ассиста. «Арсенал», «Милан» и «Интер» также одержали победы .

«Ливерпуль» лидирует в таблице после 7-го тура. «Барселона» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Милан» – 6-й, «Бавария» – 15-я, «Реал» – 16-й, «ПСЖ» – 22-й, «Ман Сити» – 25-й из 36.

2. «Зенит» продал Клаудиньо «Аль-Садду» за 20 млн евро.

А вот Барриос останется в «Зените» на следующий сезон, его агент подтвердил. Колумбиец играет за клуб с 2019 года.

3. Australian Open. Янник Синнер разгромил Алекса де Минаура, Бен Шелтон победил Лоренцо Сонего и вышел в полуфинал.

4. В Фонбет чемпионате КХЛ «Автомобилист» был сильнее «Авангарда», «Трактор» уступил «Сибири», «Нефтехимик» проиграл «Витязю».

5. Нури Шахин уволен из «Боруссии» Дортмунд после 1:2 от «Болоньи». У клуба 4 поражения подряд и 10-е место в Бундеслиге.

6. ФФККР рекомендует Петросян, Мишину и Галлямова, Степанову и Букина для участия в олимпийском отборе . Кандидатуру у мужчин выберут после финала Гран-при, пишет «Матч ТВ». Гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что «бред сумасшедших комментировать никто не собирается» .

7. Бельгийский всадник Домиен Михилс сдал положительную пробу на Олимпиаде-2024, но избежал дисквалификации . Он объяснил попадание допинга в организм закапыванием капель в глаза собаки.

8. НХЛ. Два очка Владислава Наместникова помогли «Виннипегу» одолеть «Колорадо» (3:2 ОТ), «Торонто» проиграл «Коламбусу» (1:5). Другие результаты – здесь .

9. «Спартак» и вратарь Александр Селихов расторгли контракт . Сообщалось, что клуб выплатит голкиперу около 700 000 евро .

10. НБА. 26 очков Ванвлита помогли «Хьюстону» одолеть «Кливленд», «Сакраменто» взял верх над «Голден Стэйт». Остальные результаты – здесь .

11. КХЛ оштрафовала Шалунова за хит против Никишина в матче СКА с «Локомотивом». Красковский избежал наказания за силовой на Педане.

12. Александра Степанова и Иван Букин заявлены на шоу в Ярославле 15 февраля. Дата пересекается со временем проведения финала Гран-при России.

13. «Динамо» оштрафует Бителло на месячную зарплату за неявку на сборы. Игрок не выходит на связь с клубом.

14. «Барса» продает еще 1500 VIP-мест на «Камп Ноу» за 5,5-9 тысяч евро за сезон. Клуб уже реализовал 60% премиум-мест из поступивших в продажу. Кстати, каталонцы получат минимум 41,2 млн евро по итогам общего этапа ЛЧ. Максимальный доход при условии 1-го места в таблице – 53,2 млн евро.

15. Саудовцы готовы предложить рекордные 350 млн евро за Винисиуса. Вингера «Реала» хотят пригласить в «Аль-Ахли».

16. «Коло-Коло» объявил о трансфере Виктора Мендеса из ЦСКА, однако армейцы не подтвердили это сообщение.

17. «Сперс» ожидают , что Грегг Попович вернется к исполнению тренерских обязанностей.

18. Агенты Угальде запустили информацию о его возможном уходе из «Спартака», чтобы добиться повышения зарплаты до 3 млн евро в год и 1 млн евро комиссионных. У клуба нет предложений по форварду, пишет Mash. Сообщалось, что Манфред интересен «ПСЖ», а «Спартак» активно ищет форварда на замену.

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