Крушение «Сити» в Париже, провал «Баварии», Клаудиньо перешел в «Аль-Садд», Синнер разгромил де Минаура, «Спартак» расстался с Селиховым, «Боруссия» уволила Шахина, допинг бельгийского всадника и другие новости
1. В Лиге чемпионов вновь выдался яркий вечер. «Манчестер Сити» проиграл «ПСЖ» (2:4), ведя 2:0 к 56-й минуте, и рухнул в зону вылета. «Бавария» крупно уступила «Фейеноорду» (0:3), мюнхенцы идут 15-ми после 7 туров. «Реал» без труда разгромил «Ред Булл» (5:1): Родриго и Винисиус сделали дубли, Мбаппе забил, у Беллингема два ассиста. «Арсенал», «Милан» и «Интер» также одержали победы.
«Ливерпуль» лидирует в таблице после 7-го тура. «Барселона» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Милан» – 6-й, «Бавария» – 15-я, «Реал» – 16-й, «ПСЖ» – 22-й, «Ман Сити» – 25-й из 36.
2. «Зенит» продал Клаудиньо «Аль-Садду» за 20 млн евро.
А вот Барриос останется в «Зените» на следующий сезон, его агент подтвердил. Колумбиец играет за клуб с 2019 года.
3. Australian Open. Янник Синнер разгромил Алекса де Минаура, Бен Шелтон победил Лоренцо Сонего и вышел в полуфинал.
4. В Фонбет чемпионате КХЛ «Автомобилист» был сильнее «Авангарда», «Трактор» уступил «Сибири», «Нефтехимик» проиграл «Витязю».
5. Нури Шахин уволен из «Боруссии» Дортмунд после 1:2 от «Болоньи». У клуба 4 поражения подряд и 10-е место в Бундеслиге.
6. ФФККР рекомендует Петросян, Мишину и Галлямова, Степанову и Букина для участия в олимпийском отборе. Кандидатуру у мужчин выберут после финала Гран-при, пишет «Матч ТВ». Гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что «бред сумасшедших комментировать никто не собирается».
7. Бельгийский всадник Домиен Михилс сдал положительную пробу на Олимпиаде-2024, но избежал дисквалификации. Он объяснил попадание допинга в организм закапыванием капель в глаза собаки.
8. НХЛ. Два очка Владислава Наместникова помогли «Виннипегу» одолеть «Колорадо» (3:2 ОТ), «Торонто» проиграл «Коламбусу» (1:5). Другие результаты – здесь.
9. «Спартак» и вратарь Александр Селихов расторгли контракт. Сообщалось, что клуб выплатит голкиперу около 700 000 евро.
10. НБА. 26 очков Ванвлита помогли «Хьюстону» одолеть «Кливленд», «Сакраменто» взял верх над «Голден Стэйт». Остальные результаты – здесь.
11. КХЛ оштрафовала Шалунова за хит против Никишина в матче СКА с «Локомотивом». Красковский избежал наказания за силовой на Педане.
12. Александра Степанова и Иван Букин заявлены на шоу в Ярославле 15 февраля. Дата пересекается со временем проведения финала Гран-при России.
13. «Динамо» оштрафует Бителло на месячную зарплату за неявку на сборы. Игрок не выходит на связь с клубом.
14. «Барса» продает еще 1500 VIP-мест на «Камп Ноу» за 5,5-9 тысяч евро за сезон. Клуб уже реализовал 60% премиум-мест из поступивших в продажу. Кстати, каталонцы получат минимум 41,2 млн евро по итогам общего этапа ЛЧ. Максимальный доход при условии 1-го места в таблице – 53,2 млн евро.
15. Саудовцы готовы предложить рекордные 350 млн евро за Винисиуса. Вингера «Реала» хотят пригласить в «Аль-Ахли».
16. «Коло-Коло» объявил о трансфере Виктора Мендеса из ЦСКА, однако армейцы не подтвердили это сообщение.
17. «Сперс» ожидают, что Грегг Попович вернется к исполнению тренерских обязанностей.
18. Агенты Угальде запустили информацию о его возможном уходе из «Спартака», чтобы добиться повышения зарплаты до 3 млн евро в год и 1 млн евро комиссионных. У клуба нет предложений по форварду, пишет Mash. Сообщалось, что Манфред интересен «ПСЖ», а «Спартак» активно ищет форварда на замену.
Цитаты дня.
Сметанин о Бителло: «Зенит» заливал миллионами истерики бразильцев – эти деньги стали токсичными для всего нашего футбола. «Динамо» послало агентов куда подальше, и правильно!»
«Зидан мог перейти в «Ньюкасл» за 1,2 млн в 1996-м. Но их скаут ответил: «Он подойдет «Вулвс» с последнего места в Чемпионшипе в лучшем случае». Экс-агент Силкман о Зинедине
«Медведев лжет. «Зенит» отправил нам документы о трансфере игрока, а Погорелов вчера подтвердил, что между клубами все улажено». Президент «Палмейраса» о словах про отсутствие соглашения
Депутат Свищев: «Трамп может пролоббировать участие России на ЧМ-2026. Те, кто против матчей с нами, никуда не денутся, будут играть, иначе сами лишатся этой возможности»
Огнен Короман: «Вучич – диктатор, как Сталин. В Сербии те, кто не поддерживает его, не могут нормально работать, в спорте все очень плохо»
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