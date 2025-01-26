PFL Champions Series: Усман Нурмагомедов победил Хьюза, Немков задушил Джонсона и другие бои
25 января в Дубае прошел турнир PFL Champions Series.
Главным событием вечера стал бой в легком весе между чемпионом Усманом Нурмагомедовым (19-0) и ирландцем Полом Хьюзом (13-2). Нурмагомедов победил решением большинства судей: 47-47, 48-46, 48-46.
В соглавном бою бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (19-2) победил американца Тимоти Джонсона (18-11) удушающим в первом раунде.
Другие бои турнира:
• Ахмед Магомедов (11-1) победил Натана Келли (11-3) удушающим во втором раунде;
• Ибрагим Ибрагимов (9-0) победил Кенни Мохоноану (5-2) единогласным решением судей;
• Ренат Хавалов (9-0) победил Клейвера Фернандеса (9-2) единогласным судейским решением;
• Мирафзал Ахтамов (8-0) победил Майка Томпсона (7-3) удушающим во втором раунде.
Усман Нурмагомедов будет защищать пояс закрывшейся лиги. Это как?
Усман Нурмагомедов − о бое с Хьюзом: «Просто размазать. Еще один уснет»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий