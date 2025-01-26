PFL Champions Series: Усман Нурмагомедов победил Хьюза, Немков задушил Джонсона и другие бои

25 января в Дубае прошел турнир PFL Champions Series.

Главным событием вечера стал бой в легком весе между чемпионом Усманом Нурмагомедовым (19-0) и ирландцем Полом Хьюзом (13-2). Нурмагомедов победил решением большинства судей: 47-47, 48-46, 48-46.

В соглавном бою бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (19-2) победил американца Тимоти Джонсона (18-11) удушающим в первом раунде.

Другие бои турнира:

• Ахмед Магомедов (11-1) победил Натана Келли (11-3) удушающим во втором раунде;

• Ибрагим Ибрагимов (9-0) победил Кенни Мохоноану (5-2) единогласным решением судей;

• Ренат Хавалов (9-0) победил Клейвера Фернандеса (9-2) единогласным судейским решением;

• Мирафзал Ахтамов (8-0) победил Майка Томпсона (7-3) удушающим во втором раунде.

Усман Нурмагомедов будет защищать пояс закрывшейся лиги. Это как?

Усман Нурмагомедов − о бое с Хьюзом: «Просто размазать. Еще один уснет»