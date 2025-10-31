Мостовой вручил Куртуковой «Золотой граммофон» за исполнение песни «Матушка» перед игрой Россия – Нигерия: «От многомиллионной армии болельщиков – спасибо за прекрасное выступление»

Татьяна Куртукова получила приз из рук Александра Мостового.

Татьяна Куртукова победила в номинации от РФС «Лучшее выступление на футбольном матче».

Певица получила приз на церемонии премии «Золотой граммофон». Она была награждена за исполнение песни «Матушка» перед игрой Россия – Нигерия (6 июня).

«Золотой граммофон» Куртуковой вручил бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой: «Таня, вам от многомиллионной армии наших болельщиков, которые любят футбол – а в нашей стране очень любят футбол, – огромное спасибо за ваше прекрасное выступление. Всегда будем вас ждать снова на какой-нибудь игре».

«Я желаю нашей сборной победы и только победы», – отреагировала Куртукова, после чего исполнила свой хит.