Мостовой вручил Куртуковой «Золотой граммофон» за исполнение песни «Матушка» перед игрой Россия – Нигерия: «От многомиллионной армии болельщиков – спасибо за прекрасное выступление»
Татьяна Куртукова получила приз из рук Александра Мостового.
Татьяна Куртукова победила в номинации от РФС «Лучшее выступление на футбольном матче».
Певица получила приз на церемонии премии «Золотой граммофон». Она была награждена за исполнение песни «Матушка» перед игрой Россия – Нигерия (6 июня).
«Золотой граммофон» Куртуковой вручил бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой: «Таня, вам от многомиллионной армии наших болельщиков, которые любят футбол – а в нашей стране очень любят футбол, – огромное спасибо за ваше прекрасное выступление. Всегда будем вас ждать снова на какой-нибудь игре».
«Я желаю нашей сборной победы и только победы», – отреагировала Куртукова, после чего исполнила свой хит.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
