«Бавария» победила «Фрайбург» – 2:1. Кейн и Ким забили за мюнхенцев
«Бавария» обыграл «Фрайбург» (2:1) на выезде в матче 19-го тура Бундеслиги.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 15-й минуте счет открыл форвард гостей Харри Кейн. На 54-й защитник Ким Мин Чжэ удвоил преимущество мюнхенцев. На 68-й один гол отыграл Маттиас Гинтер.
«Бавария» набрала 48 очков и продолжает лидировать в таблице. Ее отрыв от «Байера» вырос до 6 очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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