«Бавария» победила «Фрайбург» – 2:1. Кейн и Ким забили за мюнхенцев

«Бавария» обыграл «Фрайбург» (2:1) на выезде в матче 19-го тура Бундеслиги.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 15-й минуте счет открыл форвард гостей Харри Кейн . На 54-й защитник Ким Мин Чжэ удвоил преимущество мюнхенцев. На 68-й один гол отыграл Маттиас Гинтер .

«Бавария » набрала 48 очков и продолжает лидировать в таблице. Ее отрыв от «Байера» вырос до 6 очков.

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