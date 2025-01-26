«ПСЖ» не выиграл у «Реймса» – 1:1. Дембеле забил с паса Хвичи, Накамура ответил
«ПСЖ» потерял очки в матче с «Реймсом» (1:1) в 19-м туре Лиги 1.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 47-й минуте счет открыл вингер парижан Усман Дембеле – с паса дебютанта Хвичи Кварацхелии. На 56-й забил форвард гостей Кейто Накамура.
«ПСЖ» набрал 47 очков и занимает первое место в таблице. У «Марселя» 37 баллов и игра в запасе.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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