«ПСЖ» не выиграл у «Реймса» – 1:1. Дембеле забил с паса Хвичи, Накамура ответил

«ПСЖ» потерял очки в матче с «Реймсом» (1:1) в 19-м туре Лиги 1.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 47-й минуте счет открыл вингер парижан Усман Дембеле – с паса дебютанта Хвичи Кварацхелии . На 56-й забил форвард гостей Кейто Накамура .

«ПСЖ » набрал 47 очков и занимает первое место в таблице. У «Марселя» 37 баллов и игра в запасе.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1