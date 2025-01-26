Кузьменко набрал 2+1 в матче с «Миннесотой» и стал 1-й звездой. Он забросил столько же шайб, сколько в 34 предыдущих играх в сезоне

Андрей Кузьменко набрал 2+1 в матче с «Миннесотой» и стал 1-й звездой.

Форвард «Калгари » отметился дублем и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:4).

На счету 28-летнего россиянина стало 14 (4+10) очков в 35 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».

Сегодня Кузьменко (14:25, 2:58 – в большинстве, «+2») реализовал 2 из 3 бросков в створ, забросив столько же шайб, сколько у него было в 34 предыдущих матчах.