Кузьменко набрал 2+1 в матче с «Миннесотой» и стал 1-й звездой. Он забросил столько же шайб, сколько в 34 предыдущих играх в сезоне
Андрей Кузьменко набрал 2+1 в матче с «Миннесотой» и стал 1-й звездой.
Форвард «Калгари» отметился дублем и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:4).
На счету 28-летнего россиянина стало 14 (4+10) очков в 35 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».
Сегодня Кузьменко (14:25, 2:58 – в большинстве, «+2») реализовал 2 из 3 бросков в створ, забросив столько же шайб, сколько у него было в 34 предыдущих матчах.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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