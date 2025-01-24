875-й гол Овечкина, трудная победа «МЮ», Джокович снялся с АО из-за травмы, СКА проиграл с 3:0, «Ман Сити» купил Мармуша, «Реал» заработал 1 млрд евро за за сезон и другие новости

1. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сиэтл» (3:0), Овечкин забил 875-й гол в лиге броском в пустые ворота из своей зоны (до рекорда Гретцки осталось 19 шайб).

«Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» (6:1), Шестеркин отразил 34 из 35 бросков (6-я победа в последних 7 матчах), Панарин набрал 50-е очко в сезоне, Мичков остался без очков впервые за 4 матча и схватил «минус 3». «Коламбус» проиграл «Каролине» (4:7), Марченко и Воронков забили по голу, Тарасов пропустил 6 шайб . Все результаты дня – здесь .

2. «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Бруну на 92-й минуте вырвал победу над «Рейнджерс» в матче Лиги Европы – 2:1! Батленд забил в свои ворота, гол де Лигта отменили из-за фола Йоро. ПАОК Чалова и Оздоева победил «Славию», «Тоттенхэм» дожал «Хоффенхайм» и другие результаты .

«Лацио» уже в 1/8 финала , «Айнтрахт» – 2-й в таблице после 7 туров, «МЮ» – 4-й, «Тоттенхэм» – 6-й, «Сосьедад» – 18-й, «Рома» – 21-я.

3. СКА проиграл «Динамо» (3:5), ведя 3:0 до 30-й минуты. Команда Ротенберга проиграла 5 из 6 последних матчей . «Торпедо» победило «Амур», «Салават» забросил 8 шайб «Сочи».

4. Новак Джокович снялся с полуфинала Australian Open из-за травмы. Проиграв первый сет Александру Звереву на тай-брейке, серб снялся из-за повреждения левого бедра.

В женской сетке Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу в полуфинале. Ига Швентек проиграла Мэдисон Киз, упустив матчбол.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал в парном разряде у женщин.

5. Продолжается перепалка «Зенита» и «Палмейраса» по поводу Клаудиньо. Питерцы ответили на слова о лжи: «Они безосновательны. Между клубами шла стандартная переписка, не подразумевающая юридических обязательств».

6. Трансферы. «Манчестер Сити» купил Омара Мармуша у «Айнтрахта» за 75 млн евро. «Ювентус» арендовал Коло-Муани у «ПСЖ» до конца сезона за 1+2 млн евро.

7. Француженка Лу Жанмонно победила в спринте на Кубке мира по биатлону в Антхольце, Гротиан – 2-я, Пройс – 3-я.

Виктория Сливко выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону, Анастасия Шевченко – 2-я, Метеля – 3-я.

8. Александр Никишин получил сотрясение в игре с «Локомотивом». СКА поместил защитника в список травмированных.

9. «Реал» – первый футбольный клуб с доходом более миллиарда евро за сезон . Мадридцы 2-й год подряд возглавляют рейтинг Deloitte. «Ман Сити» – 2-й , «ПСЖ» – 3-й, «МЮ» – 4-й, «Барселона» – 5-я, «Ливерпуль» – 8-й.

10. НБА. «Сан-Антонио» с 30+11+5 от Вембаньямы разгромил «Индиану» в Париже, «Лейкерс» крупно обыграли «Бостон» и другие результаты .

11. Инвестора «Химок» Туфана Садыгова освободили из-под домашнего ареста под залог , сообщил инсайдер Иван Карпов.

12. Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил начинать все спортивные мероприятия в 2025 году с напоминания о 80-летии победы в Великой Отечественной войне.

13. «МЮ» потратил более 1,3 млрд фунтов на трансферы за 10 лет, клуб должен 319 млн за уже купленных игроков . У «Юнайтед» есть кредитная линия на 300 млн, пишет The Athletic.

14. До 30 лет тюрьмы грозит женщине, плеснувшей кислотой в лицо полузащитнику «Брентфорда» Йоану Висса в 2021-м. Обвиняемая пыталась похитить дочь футболиста, а затем другого ребенка и подожгла его мать – она заявила о «голосах в голове».

15. Фанаты «Атлетико» называли Винисиуса «шимпанзе» на матче с «Байером».

16. Александра Трусова зарабатывает около 2 млн рублей за рекламный пост в соцсетях, Загитова и Валиева – от 450 тысяч до миллиона, пишет «Р-Спорт».

17. В РУСАДА рассказали, как печенье с сахарной пудрой привело к дисквалификации спортсменки.

18. Виктор Осимхен ударил журналиста , который снимал его на выходе из развлекательного заведения ночью, об этом рассказал сам репортер. Форвард «Галатасарая» предлагал деньги за удаление фото.

Цитаты дня.

Рио Фердинанд: «Если «Ман Сити» не выйдет в плей-офф ЛЧ – это будет позор и провал . Команде не хватает Родри, когда нужно взять игру под контроль»

«Суперкубок Испании в стране, где не уважают женщин? Не могу этого представить». Футболистка «Барсы» Гихарро против проведения турнира в Саудовской Аравии

Владислав Третьяк: «В СССР было 80 искусственных катков, сейчас – 700 . Тогда дети занимались во дворах, а сейчас погода не позволяет играть в хоккей на улице»

Борис Игнатьев: «Большинство пенсионеров недовольны пенсиями – я в их числе . Ее не хватает на многие бытовые вещи. Прожить без накоплений было бы очень сложно»

Александр Мостовой: «Даже последние чемпионства не сделали Петербург футбольной столицей . Сколько раз команды из Москвы становились чемпионами и сколько «Зенит»