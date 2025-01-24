875-й гол Овечкина, трудная победа «МЮ», Джокович снялся с АО из-за травмы, СКА проиграл с 3:0, «Ман Сити» купил Мармуша, «Реал» заработал 1 млрд евро за за сезон и другие новости
1. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сиэтл» (3:0), Овечкин забил 875-й гол в лиге броском в пустые ворота из своей зоны (до рекорда Гретцки осталось 19 шайб).
«Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» (6:1), Шестеркин отразил 34 из 35 бросков (6-я победа в последних 7 матчах), Панарин набрал 50-е очко в сезоне, Мичков остался без очков впервые за 4 матча и схватил «минус 3». «Коламбус» проиграл «Каролине» (4:7), Марченко и Воронков забили по голу, Тарасов пропустил 6 шайб. Все результаты дня – здесь.
2. «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Бруну на 92-й минуте вырвал победу над «Рейнджерс» в матче Лиги Европы – 2:1! Батленд забил в свои ворота, гол де Лигта отменили из-за фола Йоро. ПАОК Чалова и Оздоева победил «Славию», «Тоттенхэм» дожал «Хоффенхайм» и другие результаты.
«Лацио» уже в 1/8 финала, «Айнтрахт» – 2-й в таблице после 7 туров, «МЮ» – 4-й, «Тоттенхэм» – 6-й, «Сосьедад» – 18-й, «Рома» – 21-я.
3. СКА проиграл «Динамо» (3:5), ведя 3:0 до 30-й минуты. Команда Ротенберга проиграла 5 из 6 последних матчей. «Торпедо» победило «Амур», «Салават» забросил 8 шайб «Сочи».
4. Новак Джокович снялся с полуфинала Australian Open из-за травмы. Проиграв первый сет Александру Звереву на тай-брейке, серб снялся из-за повреждения левого бедра.
В женской сетке Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу в полуфинале. Ига Швентек проиграла Мэдисон Киз, упустив матчбол.
Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал в парном разряде у женщин.
5. Продолжается перепалка «Зенита» и «Палмейраса» по поводу Клаудиньо. Питерцы ответили на слова о лжи: «Они безосновательны. Между клубами шла стандартная переписка, не подразумевающая юридических обязательств».
6. Трансферы. «Манчестер Сити» купил Омара Мармуша у «Айнтрахта» за 75 млн евро. «Ювентус» арендовал Коло-Муани у «ПСЖ» до конца сезона за 1+2 млн евро.
7. Француженка Лу Жанмонно победила в спринте на Кубке мира по биатлону в Антхольце, Гротиан – 2-я, Пройс – 3-я.
Виктория Сливко выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону, Анастасия Шевченко – 2-я, Метеля – 3-я.
8. Александр Никишин получил сотрясение в игре с «Локомотивом». СКА поместил защитника в список травмированных.
9. «Реал» – первый футбольный клуб с доходом более миллиарда евро за сезон. Мадридцы 2-й год подряд возглавляют рейтинг Deloitte. «Ман Сити» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «МЮ» – 4-й, «Барселона» – 5-я, «Ливерпуль» – 8-й.
10. НБА. «Сан-Антонио» с 30+11+5 от Вембаньямы разгромил «Индиану» в Париже, «Лейкерс» крупно обыграли «Бостон» и другие результаты.
11. Инвестора «Химок» Туфана Садыгова освободили из-под домашнего ареста под залог, сообщил инсайдер Иван Карпов.
12. Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил начинать все спортивные мероприятия в 2025 году с напоминания о 80-летии победы в Великой Отечественной войне.
13. «МЮ» потратил более 1,3 млрд фунтов на трансферы за 10 лет, клуб должен 319 млн за уже купленных игроков. У «Юнайтед» есть кредитная линия на 300 млн, пишет The Athletic.
14. До 30 лет тюрьмы грозит женщине, плеснувшей кислотой в лицо полузащитнику «Брентфорда» Йоану Висса в 2021-м. Обвиняемая пыталась похитить дочь футболиста, а затем другого ребенка и подожгла его мать – она заявила о «голосах в голове».
15. Фанаты «Атлетико» называли Винисиуса «шимпанзе» на матче с «Байером».
16. Александра Трусова зарабатывает около 2 млн рублей за рекламный пост в соцсетях, Загитова и Валиева – от 450 тысяч до миллиона, пишет «Р-Спорт».
17. В РУСАДА рассказали, как печенье с сахарной пудрой привело к дисквалификации спортсменки.
18. Виктор Осимхен ударил журналиста, который снимал его на выходе из развлекательного заведения ночью, об этом рассказал сам репортер. Форвард «Галатасарая» предлагал деньги за удаление фото.
Цитаты дня.
Рио Фердинанд: «Если «Ман Сити» не выйдет в плей-офф ЛЧ – это будет позор и провал. Команде не хватает Родри, когда нужно взять игру под контроль»
«Суперкубок Испании в стране, где не уважают женщин? Не могу этого представить». Футболистка «Барсы» Гихарро против проведения турнира в Саудовской Аравии
Владислав Третьяк: «В СССР было 80 искусственных катков, сейчас – 700. Тогда дети занимались во дворах, а сейчас погода не позволяет играть в хоккей на улице»
Борис Игнатьев: «Большинство пенсионеров недовольны пенсиями – я в их числе. Ее не хватает на многие бытовые вещи. Прожить без накоплений было бы очень сложно»
Александр Мостовой: «Даже последние чемпионства не сделали Петербург футбольной столицей. Сколько раз команды из Москвы становились чемпионами и сколько «Зенит»
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