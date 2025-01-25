Татьяна Тарасова: «Россия – спортивная страна, это известно всем. Спортивная столица страны – Москва»

Татьяна Тарасова назвала Москву спортивной столицей России.

«Спортивная столица России — Москва. А так в нашем виде Москва и Питер точно выделяются. Не знаю, как развиты другие виды спорта по России, но в этих двух городах инфраструктура для фигурного катания прекрасная. Есть много хороших катков, а в Москве – много новых. Там работают профессиональные тренеры.

Мы всегда говорили и говорим, что Россия – спортивная страна. Это известно всем. Просто надо посмотреть на результаты чемпионатов мира и олимпийских игр, и тогда станет все ясно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Губерниев не считает Россию спортивной страной: «Мы спорт не смотрим. Нам наплевать на спортсменов, мы их не знаем и не любим»