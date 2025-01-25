«Аталанта» обыграла «Комо» – 2:1. Ретеги ответил дублем на гол Паса
«Аталанта» одержала волевую победу над «Комо» (2:1) в гостях в 22-м туре Серии А.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 30-й минуте счет открыл хавбек хозяев Нико Пас. На 56-й отличился форвард гостей Матео Ретеги. На 70-й нападающий сборной Италии оформил дубль.
«Аталанта» набрала 46 очков и занимает 3-е место в таблице Серии А. «Комо» сейчас идет 13-м, имея 22 балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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