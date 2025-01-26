Дадонов набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом» и стал 2-й звездой. У него 27 очков в 49 играх в сезоне
Евгений Дадонов набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом» и стал 2-й звездой.
Форвард «Далласа» стал автором победного гола и ассистировал при шайбе Эсы Линделля в большинстве в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (2:0).
35-летний россиянин был признан второй звездой встречи. Первой звездой был назван вратарь «Старс» Кейси ДеСмит, сделавший шатаут при 33 отраженных бросках.
На счету Дадонова стало 27 (13+14) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «+9».
Сегодня Евгений (17:06 – второе время в сезоне, 2:54 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и дважды промахнулся. Также у него 1 блок, 1 перехват и 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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