⚡️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковом спринте, Шистад – 2-я, Далквист- 3-я
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап
Энгадин, Швейцария
Спринт, свободный стиль
Женщины
Финал
1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.49,04
2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 1,04
3. Майя Далквист (Швеция) – 2,71
4. Соня Шмидт (Канада) – 3,50
5. Лотта Венг (Норвегия) – 14,90
6. Джесси Диггинс (США) – 58,40
1/2 финала
1-й забег
1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.52,91
2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 0,56
3. Джесси Диггинс (США) – 0,73
4. Соня Шмидт (Канада) – 0,97
5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 2,38
6. Джулия Керн (США) – 14,15
2-й забег
1. Майя Далквист (Швеция) – 2.53,4
2. Лотта Венг (Норвегия) – 0,3
3. Катержина Янатова (Чехия) – 0,8
4. Йоханна Хауге Харвикен (Норвегия) – 1,0
5. Алина Майер (Швейцария) – 2,7
6. Моа Лундгрен (Швеция) – 4,2
Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине
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