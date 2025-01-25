⚡️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковом спринте, Шистад – 2-я, Далквист- 3-я

Йонна Сундлинг выиграла коньковый спринт на Кубке мира по лыжным гонкам в Энгадине.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 5-й этап Энгадин, Швейцария Спринт, свободный стиль Женщины Финал 1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.49,04 2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 1,04 3. Майя Далквист (Швеция) – 2,71 4. Соня Шмидт (Канада) – 3,50 5. Лотта Венг (Норвегия) – 14,90 6. Джесси Диггинс (США) – 58,40 1/2 финала 1-й забег 1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.52,91 2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 0,56 3. Джесси Диггинс (США) – 0,73 4. Соня Шмидт (Канада) – 0,97 5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 2,38 6. Джулия Керн (США) – 14,15 2-й забег 1. Майя Далквист (Швеция) – 2.53,4 2. Лотта Венг (Норвегия) – 0,3 3. Катержина Янатова (Чехия) – 0,8 4. Йоханна Хауге Харвикен (Норвегия) – 1,0 5. Алина Майер (Швейцария) – 2,7 6. Моа Лундгрен (Швеция) – 4,2 Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине