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⚡️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковом спринте, Шистад – 2-я, Далквист- 3-я

Йонна Сундлинг выиграла коньковый спринт на Кубке мира по лыжным гонкам в Энгадине.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

5-й этап 

Энгадин, Швейцария

Спринт, свободный стиль

Женщины

Финал 

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.49,04

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 1,04

3. Майя Далквист (Швеция) – 2,71

4. Соня Шмидт (Канада) – 3,50

5. Лотта Венг (Норвегия) – 14,90

6. Джесси Диггинс (США) – 58,40

1/2 финала

1-й забег 

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.52,91

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 0,56

3. Джесси Диггинс (США) – 0,73

4. Соня Шмидт (Канада) – 0,97

5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 2,38

6. Джулия Керн (США) – 14,15 

2-й забег 

1. Майя Далквист (Швеция) – 2.53,4 

2. Лотта Венг (Норвегия) – 0,3

3. Катержина Янатова (Чехия) – 0,8 

4. Йоханна Хауге Харвикен (Норвегия) – 1,0 

5.  Алина Майер (Швейцария) – 2,7 

6. Моа Лундгрен (Швеция) – 4,2 

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
лыжные гонки
спринт (жен)
logoКубок мира
результаты
Лаура Гиммлер
Ясми Йоэнсуу
logoсборная США жен
Колетта Ридзек
logoЭмма Рибом
Пиа Финк
logoсборная Германии жен
logoАне Стенсет
logoсборная Швеции жен
Надин Фендрих
logoЙонна Сундлинг
Виктория Карл
logoсборная Норвегии жен
сборная Швейцарии жен
logoЛотта Венг
Кристин Фоснес
logoДжесси Диггинс
logoсборная Финляндии жен
logoКертту Нисканен
logoХелене Марие Фоссесхолм
logoКристине Ставос Шистад
logoМайя Далквист
Катержина Янатова
Алина Майер
Йоханна Хауге Харвикен
logoМоа Лундгрен
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