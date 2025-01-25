«Монако» победил «Ренн» – 3:2. Головин забил победный гол
«Монако» благодаря Александру Головину обыграл «Ренн» (3:2) в 19-м туре Лиги 1.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 15-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Магн Аклиуш. В добавленное к первому тайму время защитник Махамаду Нагида сравнял счет.
На 52-й форвард Мика Бирет вывел клуб из княжества вперед. На 56-й забил российский хавбек Александр Головин. На 67-й забил Амин Гуири.
«Монако» набрал 34 очка и сейчас занимает 3-е место в таблице.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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