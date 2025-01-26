«Реал» на 4 очка оторвался от «Атлетико» и опережает «Барселону» и «Атлетик» на 10 баллов, проведя на игру больше
«Реал» увеличил отрыв от ближайшего преследователя в Ла Лиге.
Команда Карло Анчелотти разгромила «Вальядолид» (3:0) в 21-м туре. Теперь у нее 49 очков.
Идущий вторым «Атлетико» набрал 45 баллов. У «Барселоны» и «Атлетика» по 39 очков, но они провели на игру меньше, чем мадридские клубы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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