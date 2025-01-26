Марченко забил «Лос-Анджелесу» в овертайме – 20-й гол в сезоне. У него 53 очка в 50 играх и «+29» – лучшая полезность в НХЛ

Кирилл Марченко забил «Лос-Анджелесу» в овертайме – 20-й гол в сезоне.

Форвард «Коламбуса» принес победу своей команде в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кингс» (3:2 ОТ).

В активе 24-летнего россиянина стало 53 (20+33) очка в 50 играх в текущем сезоне при «+29». Марченко является единоличным лидером лиги по полезности .

Сегодня Кирилл (25:36 – максимальное время в сезоне, 1:22 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 2, применил 2 силовых приема и сделал 1 перехват.