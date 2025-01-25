Давила заплатил 3,1 млн евро за Эджуке, чтобы с ЦСКА сняли трансферный бан. Чилиец был должен армейцам («Первый спорт»)

С ЦСКА должны вскоре снять трансферный бан.

По данным «Первого спорта», экс-игрок ЦСКА Виктор Давила заплатил 3,1 млн евро «Херенвену » за Чидеру Эджуке , чтобы с армейцев сняли трансферный бан.

Чилиец остался должен ЦСКА за самовыкуп контракта прошлым летом, а ЦСКА не может переводить деньги напрямую в Нидерланды.

В ближайшее время деньги от Давилы дойдут до «Херенвена», после чего с ЦСКА автоматически снимут трансферный бан ФИФА, и клуб сможет регистрировать новичков в зимнее окно.

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