Давила заплатил 3,1 млн евро за Эджуке, чтобы с ЦСКА сняли трансферный бан. Чилиец был должен армейцам («Первый спорт»)
С ЦСКА должны вскоре снять трансферный бан.
По данным «Первого спорта», экс-игрок ЦСКА Виктор Давила заплатил 3,1 млн евро «Херенвену» за Чидеру Эджуке, чтобы с армейцев сняли трансферный бан.
Чилиец остался должен ЦСКА за самовыкуп контракта прошлым летом, а ЦСКА не может переводить деньги напрямую в Нидерланды.
В ближайшее время деньги от Давилы дойдут до «Херенвена», после чего с ЦСКА автоматически снимут трансферный бан ФИФА, и клуб сможет регистрировать новичков в зимнее окно.
ЦСКА получил трансферный бан за долги (из-за санкций), а «Вест Хэм» – нет. Почему?
Трансферный бан ЦСКА из-за Эджуке – до 2026-го. Что происходит?
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
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