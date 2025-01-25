Холанд после паса Эдерсона забросил мяч за спину Санчесу, далеко вышедшему из ворот. У голкипера «Челси» 5-я результативная ошибка в сезоне АПЛ

«Челси» пропустил в результате ошибки вратаря.

На 68-й минуте игры 23-го тура АПЛ голкипер «Манчестер Сити » Эдерсон выбил мяч на форварда Эрлинга Холанда . Норвежец обратил внимание на то, что Роберт Санчес далеко вышел из ворот, и, обыграв защитника, забросил мяч за спину 27-летнему испанцу – 2:1.

Эдерсон записал на свой счет голевую передачу.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

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