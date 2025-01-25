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Холанд после паса Эдерсона забросил мяч за спину Санчесу, далеко вышедшему из ворот. У голкипера «Челси» 5-я результативная ошибка в сезоне АПЛ

«Челси» пропустил в результате ошибки вратаря.

На 68-й минуте игры 23-го тура АПЛ голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон выбил мяч на форварда Эрлинга Холанда. Норвежец обратил внимание на то, что Роберт Санчес далеко вышел из ворот, и, обыграв защитника, забросил мяч за спину 27-летнему испанцу – 2:1.

Эдерсон записал на свой счет голевую передачу.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

Мареска о 4-й результативной ошибке Санчеса в сезоне АПЛ: «А сколько раз он спасал «Челси»? Больше четырех раз. Роберт в порядке»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЧелси
logoРоберт Санчес
logoМанчестер Сити
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
logoЭдерсон
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