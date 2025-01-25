«Боруссия» Дортмунд вела 2:0 у «Вердера», но сыграла 2:2. Шлоттербек был удален на 21-й

«Боруссия» Дортмунд в меньшинстве сыграла 2:2 с «Вердером» в 19-м туре Бундеслиги.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 21-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Нико Шлоттербек . На 28-й форвард дортмундцев Серу Гирасси открыл счет. На 51-й защитник гостей Марко Фридль отправил мяч в свои ворота.

На 64-й один гол отыграл полузащитник Леонардо Битенкур . На 72-й нападающий Марвин Дукш сравнял счет.

«Боруссия » набрала 26 очков и занимает 10-е место в таблице. «Вердер » идет 8-м, имея 27 баллов.

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