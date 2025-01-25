«Боруссия» Дортмунд вела 2:0 у «Вердера», но сыграла 2:2. Шлоттербек был удален на 21-й
«Боруссия» Дортмунд в меньшинстве сыграла 2:2 с «Вердером» в 19-м туре Бундеслиги.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 21-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Нико Шлоттербек. На 28-й форвард дортмундцев Серу Гирасси открыл счет. На 51-й защитник гостей Марко Фридль отправил мяч в свои ворота.
На 64-й один гол отыграл полузащитник Леонардо Битенкур. На 72-й нападающий Марвин Дукш сравнял счет.
«Боруссия» набрала 26 очков и занимает 10-е место в таблице. «Вердер» идет 8-м, имея 27 баллов.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’’
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