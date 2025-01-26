  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Лестер», «Астон Вилла» против «Вест Хэма», «МЮ» в гостях у «Фулхэма»
914

Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Лестер», «Астон Вилла» против «Вест Хэма», «МЮ» в гостях у «Фулхэма»

В АПЛ проходят матчи 22-го тура.

В субботу «Манчестер Сити» дома был сильнее «Челси» (3:1), «Ливерпуль» на своем поле крупно обыграл «Ипсвич» (4:1), «Арсенал» в гостях дожал «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» разнес «Ноттингем Форест» (5:0). 

В воскресенье «Тоттенхэм» примет «Лестер», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом». 

Чемпионат Англии

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoБорнмут
logoЧелси
logoАстон Вилла
logoВест Хэм
logoНьюкасл
logoМанчестер Сити
logoЭвертон
logoСаутгемптон
logoпремьер-лига Англия
logoИпсвич
результаты
logoЛиверпуль
logoНоттингем Форест
logoБрайтон
logoЛестер
logoТоттенхэм
logoВулверхэмптон
logoКристал Пэлас
logoБрентфорд
logoАрсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Парму», «Удинезе» против «Ромы», «Интер» в гостях у «Лечче»
3526 минут назад
Мбаппе о 1-м хет-трике за «Реал»: «Очень рад, но прежде всего – победе. Моя адаптация завершена, я могу играть на любой позиции в атаке»
330 минут назад
«Сити» сильнее «Челси», хет-трик Мбаппе и отрыв «Реала», будильник Ротенберга, Соболенко уступила в финале Australian Open и другие новости
9сегодня, 06:10
Бителло вернулся в «Динамо». Бразилец прилетел на сбор в Катар (Mash)
26вчера, 23:05
«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 92,7%. Шансы «Арсенала» – 7,1%, «Ман Сити» – 0,2%, «Челси» – 0,03% (Opta)
31вчера, 22:58
Анчелотти о лидерстве «Реала» в Ла Лиге: «Чемпионат слишком долгий, чтобы думать, что все кончено. Мы набрали обороты»
23вчера, 22:47
Барнс о Тренте: «В «Ливерпуле» у него больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем в «Реале». Он же не думает, что опередит Беллингема и Винисиуса?»
38вчера, 22:29
Мбаппе забил 15 голов в сезоне Ла Лиги. Больше только у Левандовского – 16
78вчера, 22:09
«Реал» на 4 очка оторвался от «Атлетико» и опережает «Барселону» и «Атлетик» на 10 баллов, проведя на игру больше
64вчера, 22:02
Мбаппе сделал первый хет-трик в «Реале» – в игре с «Вальядолидом»
58вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева примет «Левадиакос», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало в 20:30 мск
9 минут назад
«Милан» – «Парма». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
16 минут назад
Экс-капитан «Урала» Бикфалви может продолжить карьеру в Румынии («Матч ТВ»)
142 минуты назад
Луис Энрике о желаемом номере в «Зените»: «Очень люблю 7-й и 10-й. Но какие бы цифры мне ни достались, буду относиться к ним с нежностью и любовью»
354 минуты назад
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 05:25
Реднапп о дебюте Хусанова за «Ман Сити»: «Пеп допустил ошибку, сразу бросив его в бой. Ему 20 лет, он только что приехал в страну, команда неуверенно играет в обороне»
9сегодня, 04:58
«Реал» забил по 2+ гола в каждом из 13 последних матчей во всех турнирах. Это 1-я такая серия клуба с сезона-1960/61, когда играли Ди Стефано и Пушкаш
19сегодня, 04:45
Уаттара набрал 18 очков за хет-трик «Ноттингему». Полузащитника «Борнмута» выбрали 13 фэнтези-менеджеров
1сегодня, 02:31Фэнтези
У Мбаппе 13 очков за хет-трик «Вальядолиду». В 2 последних турах Ла Лиги у форварда «Реала» 5 голов
2вчера, 22:35Фэнтези
«ПСЖ» не проигрывает в Лиге 1 в этом сезоне – 14 побед и 5 ничьих
10вчера, 22:04
Рекомендуем