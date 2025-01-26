Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Лестер», «Астон Вилла» против «Вест Хэма», «МЮ» в гостях у «Фулхэма»
В АПЛ проходят матчи 22-го тура.
В субботу «Манчестер Сити» дома был сильнее «Челси» (3:1), «Ливерпуль» на своем поле крупно обыграл «Ипсвич» (4:1), «Арсенал» в гостях дожал «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» разнес «Ноттингем Форест» (5:0).
В воскресенье «Тоттенхэм» примет «Лестер», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом».
22-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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