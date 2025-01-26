Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Лестер», «Астон Вилла» против «Вест Хэма», «МЮ» в гостях у «Фулхэма»

В АПЛ проходят матчи 22-го тура.

В субботу «Манчестер Сити » дома был сильнее «Челси » (3:1), «Ливерпуль » на своем поле крупно обыграл «Ипсвич » (4:1), «Арсенал » в гостях дожал «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» разнес «Ноттингем Форест» (5:0).

В воскресенье «Тоттенхэм » примет «Лестер», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом».

Чемпионат Англии

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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