Хусанов результативно ошибся на 3-й минуте дебютной игры за «Ман Сити»: форвард «Челси» Джексон перехватил пас защитника головой вратарю. На 4-й новичок получил желтую

Абдукодир Хусанов допустил результативную ошибку в дебютной игре в АПЛ.

Новичок «Манчестер Сити » вышел в стартовом составе на игру 23-го тура АПЛ против «Челси».

На 3-й минуте защитник, находясь на линии штрафной площади, попытался головой сбросить мяч голкиперу, но передача получилась слабой. Форвард «синих» Николас Джексон перехватил мяч и отдал под удар вингеру Нони Мадуэке , который и открыл счет.

На 4-й минуте 20-летний футболист сборной Узбекистана на своей половине вновь неудачно сделал передачу и, пытаясь исправить ошибку, сбил полузащитника «Челси » Коула Палмера. Главный судья Джон Брукс показал Хусанову желтую карточку.

Напомним, что Хусанов был куплен у «Ланса» за 50 млн евро с учетом бонусов.

Изображения: кадры из трансляции Viaplay