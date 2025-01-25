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Хусанов результативно ошибся на 3-й минуте дебютной игры за «Ман Сити»: форвард «Челси» Джексон перехватил пас защитника головой вратарю. На 4-й новичок получил желтую

Абдукодир Хусанов допустил результативную ошибку в дебютной игре в АПЛ.

Новичок «Манчестер Сити» вышел в стартовом составе на игру 23-го тура АПЛ против «Челси».

На 3-й минуте защитник, находясь на линии штрафной площади, попытался головой сбросить мяч голкиперу, но передача получилась слабой. Форвард «синих» Николас Джексон перехватил мяч и отдал под удар вингеру Нони Мадуэке, который и открыл счет.

На 4-й минуте 20-летний футболист сборной Узбекистана на своей половине вновь неудачно сделал передачу и, пытаясь исправить ошибку, сбил полузащитника «Челси» Коула Палмера. Главный судья Джон Брукс показал Хусанову желтую карточку.

Напомним, что Хусанов был куплен у «Ланса» за 50 млн евро с учетом бонусов.

Изображения: кадры из трансляции Viaplay

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoАбдукодир Хусанов
logoНони Мадуэке
logoНиколас Джексон
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
Джон Брукс судья
logoсудьи
logoСборная Узбекистана по футболу
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