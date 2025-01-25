«РБ Лейпциг» сдержал «Байер» – 2:2, Тапсоба забил в свои ворота на 84-й. У команды Алонсо прервалась серия из 8 побед в Бундеслиге

«Байер» сыграл 2:2 с «Лейпцигом» в гостях в 19-м туре чемпионата Германии.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 18-й минуте счет открыл форвард гостей Патрик Шик . На 36-й отличился хавбек Алеиш Гарсия . На 41-й защитник Давид Раум отыграл один мяч. На 84-й защитник гостей Эдмонд Тапсоба отправил мяч в свои ворота.

У команды Хаби Алонсо прервалась серия из 8 побед подряд в чемпионате, однако серия без поражений продлилась до 17 матчей.

«Байер » набрал 42 очка и остается вторым, но отставание от «Баварии» выросло до 6 баллов. «Лейпциг » идет 5-м, имея 32 очка.

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