Джокович выложил МРТ левого бедра: «Решил показать это всем «экспертам» по спортивным травмам»

Новак Джокович выложил в твиттер МРТ левого бедра.

«Решил показать это всем «экспертам» по спортивным травмам», – подписал 24-кратный чемпион «Больших шлемов».

Вчера он снялся с полуфинала Australian Open, проиграв первый сет Александру Звереву, и рассказал , что у него надрыв мышцы.

Ранее некоторые, в частности Джон Макинрой и Борис Беккер, намекали, что серб мог использовать травму как тактический прием по ходу четвертьфинала против Карлоса Алькараса.