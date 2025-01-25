Джокович выложил МРТ левого бедра: «Решил показать это всем «экспертам» по спортивным травмам»
Новак Джокович выложил в твиттер МРТ левого бедра.
«Решил показать это всем «экспертам» по спортивным травмам», – подписал 24-кратный чемпион «Больших шлемов».
Вчера он снялся с полуфинала Australian Open, проиграв первый сет Александру Звереву, и рассказал, что у него надрыв мышцы.
Ранее некоторые, в частности Джон Макинрой и Борис Беккер, намекали, что серб мог использовать травму как тактический прием по ходу четвертьфинала против Карлоса Алькараса.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @DjokerNole
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