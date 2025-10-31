Тренер «Пари НН» Шпилевский о критике Быстрова: «Пусть Володя потренирует там, где я тренировал, и добьется тех результатов – тогда будем сравнивать»

Шпилевский о критике Быстрова: Пусть Володя потренирует там, где я тренировал.

Главный тренер «Пари НН » Алексей Шпилевский отреагировал на критику Владимира Быстрова . Экс-игрок «Зенита» ранее призвал к отставке специалиста.

«Высказывания Быстрова обо мне? Не хочу комментировать. Пусть Володя Быстров потренирует сперва там, где я тренировал, и добьется тех результатов – тогда будем сравнивать.

Я вообще не сторонник чего-то слушать. Я прислушиваюсь к звездным тренерам, которые чего-то добились», – заявил Шпилевский.