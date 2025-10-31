Тренер «Пари НН» Шпилевский о критике Быстрова: «Пусть Володя потренирует там, где я тренировал, и добьется тех результатов – тогда будем сравнивать»
Шпилевский о критике Быстрова: Пусть Володя потренирует там, где я тренировал.
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский отреагировал на критику Владимира Быстрова. Экс-игрок «Зенита» ранее призвал к отставке специалиста.
«Высказывания Быстрова обо мне? Не хочу комментировать. Пусть Володя Быстров потренирует сперва там, где я тренировал, и добьется тех результатов – тогда будем сравнивать.
Я вообще не сторонник чего-то слушать. Я прислушиваюсь к звездным тренерам, которые чего-то добились», – заявил Шпилевский.
«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?2142 голоса
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости