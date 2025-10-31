Круговой о 50-летии Челестини: «Хотели подарить галстук, но лучше победу»

Данил Круговой: хотели подарить Челестини галстук, но лучше победу.

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался по поводу подарка главному тренеру Фабио Челестини на 50-летие.

Сегодня армейцы обыграли «Пари НН» (2:0) в Мир РПЛ .

«Хотели подарить Челестини галстук, но лучше победу. Конечно, он получает максимальное удовольствие. Москва – красивый город», – сказал Круговой.