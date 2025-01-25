«Наполи» сделал «Ювентус» – 2:1. Победный гол у Лукаку – с пенальти, Коло-Муани забил в дебютном матче

«Наполи» одержал волевую победу над «Ювентусом» (2:1) в матче 22-го тура Серии А.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 43-й минуте счет открыл форвард Рандаль Коло-Муани , для которого эта игра стала дебютной в составе туринцев. На 57-й отличился хавбек неаполитанцев Андре-Франк Замбо-Ангисса . На 69-й Ромелу Лукаку реализовал пенальти.

«Наполи » набрал 53 очка и занимает первое место в таблице. У «Интера» на 6 баллов меньше и 2 игры в запасе. «Ювентус » идет 5-м, имея 37 баллов.

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