«Наполи» сделал «Ювентус» – 2:1. Победный гол у Лукаку – с пенальти, Коло-Муани забил в дебютном матче
«Наполи» одержал волевую победу над «Ювентусом» (2:1) в матче 22-го тура Серии А.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 43-й минуте счет открыл форвард Рандаль Коло-Муани, для которого эта игра стала дебютной в составе туринцев. На 57-й отличился хавбек неаполитанцев Андре-Франк Замбо-Ангисса. На 69-й Ромелу Лукаку реализовал пенальти.
«Наполи» набрал 53 очка и занимает первое место в таблице. У «Интера» на 6 баллов меньше и 2 игры в запасе. «Ювентус» идет 5-м, имея 37 баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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