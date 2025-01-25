Ротенберг подарил будильник журналисту, чтобы писал «позитивные» статьи о СКА. Тот отказал: «Я в 5 часов утра сплю со своей женой», тренер добавил: «Главное, не с чужой»

Роман Ротенберг подарил будильник журналисту на пресс-конференции.

СКА одержал победу над «Салаватом » со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг пришел на послематчевую пресс‑конференцию с будильником, который зазвонил во время вопроса журналиста: «Надеюсь, сегодня у вас не было претензий у судьям. Это результат грамотного обращения СКА в соответствующий комитет?»

Ротенберг засмеялся, когда будильник начал звонить, и сказал: «Я просто хотел подарить вам подарок, чтобы вы писали статьи о СКА позитивно». Журналист отказался принять подарок.

– Извините, пожалуйста, Роман Борисович. Я не могу принять столь ценный подарок.

– Можете коллеге подарить.

– Потому что я в 5 часов утра сплю. Причем со своей женой.

– Главное, не с чужой, – сказал Ротенгберг.

Ротенберг о словах про фашистов: «Была задача, чтобы материалы о СКА писали не в ночи, а днем. Хотел бы подарить вам, журналистам, будильники, чтобы мы ночью не читали эти статьи»

Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»