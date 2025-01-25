Ротенберг подарил будильник журналисту, чтобы писал «позитивные» статьи о СКА. Тот отказал: «Я в 5 часов утра сплю со своей женой», тренер добавил: «Главное, не с чужой»
СКА одержал победу над «Салаватом» со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг пришел на послематчевую пресс‑конференцию с будильником, который зазвонил во время вопроса журналиста: «Надеюсь, сегодня у вас не было претензий у судьям. Это результат грамотного обращения СКА в соответствующий комитет?»
Ротенберг засмеялся, когда будильник начал звонить, и сказал: «Я просто хотел подарить вам подарок, чтобы вы писали статьи о СКА позитивно». Журналист отказался принять подарок.
– Извините, пожалуйста, Роман Борисович. Я не могу принять столь ценный подарок.
– Можете коллеге подарить.
– Потому что я в 5 часов утра сплю. Причем со своей женой.
– Главное, не с чужой, – сказал Ротенгберг.
Ротенберг о словах про фашистов: «Была задача, чтобы материалы о СКА писали не в ночи, а днем. Хотел бы подарить вам, журналистам, будильники, чтобы мы ночью не читали эти статьи»
Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий